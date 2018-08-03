Собчак назвала дурістю внесення її в базу "Миротворця"

Кандидатка у президенти РФ від партії "Громадянська ініціатива" Ксенія Собчак назвала дурістю внесення її імені в базу сайту "Миротворець".

"Це чергова дурість, що її коментувати? Я спробувала зробити все за тією процедурою, яку Україна вважає правильною. Я заявила про те, що я їду з гуманітарною місією, а не з метою агітації, і постаралася це зробити за законом. Замість цього я отримала ось таку дивну відповідь", – сказала Собчак "РИА Новости" під час одиночного пікету біля будівлі Держдуми.

Нагадаємо, кандидатка у президенти РФ Ксенія Собчак звернулася до посольства України за дозволом на поїздку до Криму. Однак українське посольство в Росії заперечує інформацію про звернення Собчак.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував намір Ксенії Собчак відвідати Крим, зазначивши, що в'їзд на півострів для проведення кампанії до нелегітимних виборів – шизофренія.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) почала перевірку повідомлень про те, що Ксенія Собчак раніше незаконно відвідувала Крим.

Собчак внесли в базу сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державних кордонів України" під час поїздки до Криму у квітні 2014 року. Крім того, за даними сайту, телеведуча у 2014-му виправдовувала окупацію Криму. За словами представника Собчак Ксенії Чудіновою, телеведуча їздила до Криму для незалежного репортажу наприкінці травня – на початку червня 2014 року, а постанова українського Кабміну про порядок відвідування півострова з'явилася лише наступного року.