Собчак подала документи в ЦВК для реєстрації на виборах президента Росії

Російська телеведуча Ксенія Собчак у понеділок, 25 грудня, подала документи в ЦВК РФ для реєстрації на виборах президента

Її висунули кандидатом у президенти минулої суботи на з'їзді партії "Громадянська ініціатива".

Собчак у своїй передвиборній програмі, в якій загалом 123 пункти, обіцяє припинити гібридну війну проти України і звільнити без попередніх умов усіх українських громадян, затриманих у рамках цього конфлікту, - повідомляє "Интерфакс".

Собчак також визнає Крим територією України. Однак, оскільки більшість жителів півострова сприймають його суб'єктом РФ, на її думку, там потрібно провести референдум. Порядок цього волевиявлення повинен бути узгоджений Росією, Україною та міжнародною спільнотою.

Вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року.

Нагадаємо, 18 жовтня російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.

Собчак заявила, що вибори, на її думку, треба використовувати "як для публічного обговорення недоліків нашої влади, так і для вдосконалення навичок опозиції".

У разі перемоги на президентських виборах в Росії Ксенія Собчак буде готова просити вибачення в України і зробити перший крок для відновлення дружніх відносин.