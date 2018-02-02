Собчак: Якщо поїду в Крим, то з дозволу України

Кандитат у президенти Росії поки не збирається до Криму

Телеведуча Ксенія Собчак в ефірі передачі "На трьох" каналу RTVi заявила, що в разі, якщо вона поїде до Криму, то відвідає півострів з території України, попередньо отримавши дозвіл української влади.

Її запитали, чи буде вона звертатися за дозволом на відвідування Криму у влади України.

"Звичайно так ... Я вважаю, що Крим за міжнародними домовленостями український, тому в будь-якому випадку потрібні такі процедури. Звичайно, заїжджати туди потрібно з української території", - відповіла Собчак.

Вона також сказала, що поки не збирається до Криму.

Нагадаємо, що 24 жовтня Ксенія Собчак заявила, що, згідно з міжнародним правом, окупований Росією Крим є українським.

Згодом Собчак заявила, що Генеральна прокуратура РФ почала перевірку щодо її позиції з приводу анексії Криму.