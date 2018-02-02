ПОЛІТИКА НОВИНИТелеведуча Ксенія Собчак в ефірі передачі "На трьох" каналу RTVi заявила, що в разі, якщо вона поїде до Криму, то відвідає півострів з території України, попередньо отримавши дозвіл української влади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Собчак: Якщо поїду в Крим, то з дозволу України
Кандитат у президенти Росії поки не збирається до Криму
Ксенія Собчак. Фото: joinfo.ua
Її запитали, чи буде вона звертатися за дозволом на відвідування Криму у влади України.
"Звичайно так ... Я вважаю, що Крим за міжнародними домовленостями український, тому в будь-якому випадку потрібні такі процедури. Звичайно, заїжджати туди потрібно з української території", - відповіла Собчак.
Вона також сказала, що поки не збирається до Криму.
Нагадаємо, що 24 жовтня Ксенія Собчак заявила, що, згідно з міжнародним правом, окупований Росією Крим є українським.
Згодом Собчак заявила, що Генеральна прокуратура РФ почала перевірку щодо її позиції з приводу анексії Криму.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 02 2018 14:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles