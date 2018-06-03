Собчак звернулася до посольства України за дозволом на в'їзд до Криму

Собчак зазначила, що анексію Криму не визнала жодна світова держава і навіть "Сбербанк Росії"

Кандидатка в президенти РФ Ксенія Собчак звернулася до посольства України за дозволом на поїздку в Крим.

Про це вона повідомила в прямому ефірі радіостанції "Ехо Москви".

"Я направила листа до посольства України. Якщо я поїду в Крим, то тільки через Україну. Якщо я отримаю дозвіл на цей в'їзд, я поїду туди", — сказала Собчак.

Так вона відповіла на питання, чи збирається вона як кандидатка в президенти РФ з'їздити в цей регіон.

Раніше телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про бажання балотуватися на пост президента Росії, зазначила, що анексію Криму не визнала жодна світова держава і навіть "Сбербанк Росії".

Так вона відреагувала на заяву депутатки Держдуми від "Єдиної Росії" Наталії Поклонської, яка назвала слова телеведучої Собчак про те, що Крим є українською територією, "неповагою до людей і власної батьківщини".

Також в інтерв'ю Юрію Дудю Собчак зазначила, що помічник президента Росії Владислав Сурков відповідальний за ситуацію в Україні і "на його руках кров".

Як відомо, під час телевізійних дебатів між Жириновським та Собчак стався конфлікт. Лідер ЛДПР грубо облаяв Ксенію Собчак під час запису передвиборних дебатів на каналі "Росія 1" 28 лютого.