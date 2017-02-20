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Socar почала торгувати природним газом в Україні

Зараз ТД Сокар Україна бере участь в тендері на постачання 36,6 млн кубометрів газу "Укрзалізниці"
Азербайджанська нафтова компанія Socar почала торгувати природним газом на внутрішньому ринку України.
Socar почала торгувати природним газом в Україні

Про це свідчать документи компанії оприлюднені у системі ProZorro, пише Liga.Net.

30 грудня 2016 року дочірня компанія Socar - ТД Сокар Україна - уклала договір з компанією ЕРУ Трейдинг про закупівлю до 131 млн кубометрів газу.

До цього 14 грудня 2016 року компанія підписала договір з "Укртрансгазом" на транспортування 180 млн кубометрів природного газу з січня по грудень 2017 року.

Зараз ТД Сокар Україна бере участь в тендері на постачання 36,6 млн кубометрів газу "Укрзалізниці".

Сокар Україна володіє в Україні мережею АЗС з 60 станцій. ЕРУ Трейдинг - один з найбільших імпортерів газу в Україну.

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20 02 2017 21:17
ТЕГИ: Socar, газ
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