БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАзербайджанська нафтова компанія Socar почала торгувати природним газом на внутрішньому ринку України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Socar почала торгувати природним газом в Україні
Зараз ТД Сокар Україна бере участь в тендері на постачання 36,6 млн кубометрів газу "Укрзалізниці"
Про це свідчать документи компанії оприлюднені у системі ProZorro, пише Liga.Net.
30 грудня 2016 року дочірня компанія Socar - ТД Сокар Україна - уклала договір з компанією ЕРУ Трейдинг про закупівлю до 131 млн кубометрів газу.
До цього 14 грудня 2016 року компанія підписала договір з "Укртрансгазом" на транспортування 180 млн кубометрів природного газу з січня по грудень 2017 року.
Зараз ТД Сокар Україна бере участь в тендері на постачання 36,6 млн кубометрів газу "Укрзалізниці".
Сокар Україна володіє в Україні мережею АЗС з 60 станцій. ЕРУ Трейдинг - один з найбільших імпортерів газу в Україну.
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