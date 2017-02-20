Socar почала торгувати природним газом в Україні

Зараз ТД Сокар Україна бере участь в тендері на постачання 36,6 млн кубометрів газу "Укрзалізниці"

Азербайджанська нафтова компанія Socar почала торгувати природним газом на внутрішньому ринку України.

Про це свідчать документи компанії оприлюднені у системі ProZorro, пише Liga.Net.

30 грудня 2016 року дочірня компанія Socar - ТД Сокар Україна - уклала договір з компанією ЕРУ Трейдинг про закупівлю до 131 млн кубометрів газу.

До цього 14 грудня 2016 року компанія підписала договір з "Укртрансгазом" на транспортування 180 млн кубометрів природного газу з січня по грудень 2017 року.

Зараз ТД Сокар Україна бере участь в тендері на постачання 36,6 млн кубометрів газу "Укрзалізниці".

Сокар Україна володіє в Україні мережею АЗС з 60 станцій. ЕРУ Трейдинг - один з найбільших імпортерів газу в Україну.