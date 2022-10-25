CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкренерго повідомило, що сьогодні обмежує електроспоживання та потужності промислових споживачів в усіх регіонах України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сьогоднішнє відключення електроенергії стосуватиметься промисловості – Укренерго
Фото: УНН
Про це повідомляє УНН.
"Для стабілізації роботи енергосистеми диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження електроспоживання та потужності для промислових споживачів в усіх регіонах України", – повідомила компанія у Telegram.
Примусові обмеження споживачів електроенергії, пояснили в Укренерго, – повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми.
Свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-13:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів, наголосили у компанії.
Споживачів закликали свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати вмережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).
росія у жовтні націлилася на об'єкти енергетики в Україні. Після масованих ударів рф з 10 жовтня повідомлялося, що постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Після чергової атаки 22 жовтня в Укренерго повідомили, що масштаби пошкоджень від ударів співставні чи більші за наслідки 10-12 жовтня. Для стабілізації ситуації вводять віялові відключення.
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25 10 2022 12:07 МЕДІА
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