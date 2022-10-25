Сьогоднішнє відключення електроенергії стосуватиметься промисловості – Укренерго

Укренерго повідомило, що сьогодні обмежує електроспоживання та потужності промислових споживачів в усіх регіонах України.

Про це повідомляє УНН.

"Для стабілізації роботи енергосистеми диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження електроспоживання та потужності для промислових споживачів в усіх регіонах України", – повідомила компанія у Telegram.

Примусові обмеження споживачів електроенергії, пояснили в Укренерго, – повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми.

Свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-13:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів, наголосили у компанії.

Споживачів закликали свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати вмережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).

росія у жовтні націлилася на об'єкти енергетики в Україні. Після масованих ударів рф з 10 жовтня повідомлялося, що постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Після чергової атаки 22 жовтня в Укренерго повідомили, що масштаби пошкоджень від ударів співставні чи більші за наслідки 10-12 жовтня. Для стабілізації ситуації вводять віялові відключення.