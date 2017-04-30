Сьогодні 47 територіальних громад обирають очільників місцевих рад, - СПИСОК

У неділю, 30 квітня, у 47 об’єднаних територіальних громадах із 19 областей відбуваються перші вибори депутатів та голів місцевих рад.

"Cьогодні день народження 47 об'єднаних територіальних громад! Жителі громад із 19 областей обирають своїх голів! Люди, нарешті, отримають нагоду змінити своє життя, своєї громади, а відтак - усієї України", - написав віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

Він також наголосив, що об'єднання громад – це нові можливості для відповідальних і небайдужих громадян, які готові власноруч творити на своїх територіях сучасні нові школи, дитсадки, будинки культури, дороги.

"Сьогодні ОТГ демонструють розвиток і зростання. Відтак, і новостворені 47 ОТГ мають усі підстави розраховувати на успіх", - вважає віце-прем’єр-міністр.

Вибори депутатів та голів місцевих рад пройдуть у 19 областях:

Вінницька область:

Якушинецька сільська ОТГ

Кунківська сільська ОТГ

Мурафська сільська ОТГ

Волинська область:

Колодяжненська сільська ОТГ

Заборольська сільська ОТГ

Вишнівська сільська ОТГ

Забродівська сільська ОТГ

Самарівська сільська ОТГ

Донецька область:

Сіверська міська ОТГ

Закарпатська область:

Іршавська міська ОТГ

Перечинська міська ОТГ

Запорізька область:

Великобілозерська сільська ОТГ

Павлівська сільська ОТГ

Гуляйпільська міська ОТГ

Широківська сільська ОТГ

Кам’янсько-Дніпровська міська ОТГ

Водянська сільська ОТГ

Оріхівська міська ОТГ

Чернігівська селищна ОТГ

Івано-Франківська область:

Олешанська сільська ОТГ

Кіровоградська область:

Великосеверинівська сільська ОТГ

Ганнівська сільська ОТГ

Львівська область:

Великолюбінська селищна ОТГ

Магерівська селищна ОТГ

Розвадівська сільська ОТГ

Луганська область:

Троїцька селищна ОТГ

Миколаївська область:

Дорошівська сільська ОТГ

Одеська область:

Яськівська сільська ОТГ

Полтавська область:

Великобагачанська селищна ОТГ

Рокитянська сільська ОТГ

Рівненська область:

Бокіймівська сільська ОТГ

Сумська область:

Бочечківська сільська ОТГ

Краснопільська селищна ОТГ

Кролевецька міська ОТГ

Вільшанська сільська ОТГ

Харківська область:

Нововодолазька селищна ОТГ

Херсонська область:

Горностаївська селищна ОТГ

Виноградівська сільська ОТГ

Черкаська область:

Степанецька сільська ОТГ

Селищенська сільська ОТГ

Ротмістрівська сільська ОТГ

Шполянська міська ОТГ

Чернівецька область:

Конятинська сільська ОТГ

Селятинська сільська ОТГ

Чернігівська область:

Комарівська сільська ОТГ

Козелецька селищна ОТГ

Менська міська ОТГ

Нагадаємо, у травні минулого року Міжвідомча комісія затвердила 219 проектів, наданих 11 регіонами країни.

За словами віце-прем'єр-міністра України, об'єднані територіальні громади повинні активніше подавати на затвердження Міжвідомчої комісії проекти і програми, які можуть фінансуватися за кошти Державного фонду регіонального розвитку.