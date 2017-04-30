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Сьогодні 47 територіальних громад обирають очільників місцевих рад, - СПИСОК

Всього вибори проходять у 19 областях
У неділю, 30 квітня, у 47 об’єднаних територіальних громадах із 19 областей відбуваються перші вибори депутатів та голів місцевих рад.
Сьогодні 47 територіальних громад обирають очільників місцевих рад, - СПИСОК Фото: telegraf.com.ua

"Cьогодні день народження 47 об'єднаних територіальних громад! Жителі громад із 19 областей обирають своїх голів! Люди, нарешті, отримають нагоду змінити своє життя, своєї громади, а відтак - усієї України", - написав віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

Він також наголосив, що об'єднання громад – це нові можливості для відповідальних і небайдужих громадян, які готові власноруч творити на своїх територіях сучасні нові школи, дитсадки, будинки культури, дороги.

"Сьогодні ОТГ демонструють розвиток і зростання. Відтак, і новостворені 47 ОТГ мають усі підстави розраховувати на успіх", - вважає віце-прем’єр-міністр.

Вибори депутатів та голів місцевих рад пройдуть у 19 областях:

Вінницька область:

Якушинецька сільська ОТГ

Кунківська сільська ОТГ

Мурафська сільська ОТГ

Волинська область:

Колодяжненська сільська ОТГ

Заборольська сільська ОТГ

Вишнівська сільська ОТГ

Забродівська сільська ОТГ

Самарівська сільська ОТГ

Донецька область:

Сіверська міська ОТГ

Закарпатська область:

Іршавська міська ОТГ

Перечинська міська ОТГ

Запорізька область:

Великобілозерська сільська ОТГ

Павлівська сільська ОТГ

Гуляйпільська міська ОТГ

Широківська сільська ОТГ

Кам’янсько-Дніпровська міська ОТГ

Водянська сільська ОТГ

Оріхівська міська ОТГ

Чернігівська селищна ОТГ

Івано-Франківська область:

Олешанська сільська ОТГ

Кіровоградська область:

Великосеверинівська сільська ОТГ

Ганнівська сільська ОТГ

Львівська область:

Великолюбінська селищна ОТГ

Магерівська селищна ОТГ

Розвадівська сільська ОТГ

Луганська область:

Троїцька селищна ОТГ

Миколаївська область:

Дорошівська сільська ОТГ

Одеська область:

Яськівська сільська ОТГ

Полтавська область:

Великобагачанська селищна ОТГ

Рокитянська сільська ОТГ

Рівненська область:

Бокіймівська сільська ОТГ

Сумська область:

Бочечківська сільська ОТГ

Краснопільська селищна ОТГ

Кролевецька міська ОТГ

Вільшанська сільська ОТГ

Харківська область:

Нововодолазька селищна ОТГ

Херсонська область:

Горностаївська селищна ОТГ

Виноградівська сільська ОТГ

Черкаська область:

Степанецька сільська ОТГ

Селищенська сільська ОТГ

Ротмістрівська сільська ОТГ

Шполянська міська ОТГ

Чернівецька область:

Конятинська сільська ОТГ

Селятинська сільська ОТГ

Чернігівська область:

Комарівська сільська ОТГ

Козелецька селищна ОТГ

Менська міська ОТГ

Нагадаємо, у травні минулого року Міжвідомча комісія затвердила 219 проектів, наданих 11 регіонами країни.

За словами віце-прем'єр-міністра України, об'єднані територіальні громади повинні активніше подавати на затвердження Міжвідомчої комісії проекти і програми, які можуть фінансуватися за кошти Державного фонду регіонального розвитку.

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30 04 2017 10:35
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