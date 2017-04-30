Сьогодні 47 територіальних громад обирають очільників місцевих рад, - СПИСОК
"Cьогодні день народження 47 об'єднаних територіальних громад! Жителі громад із 19 областей обирають своїх голів! Люди, нарешті, отримають нагоду змінити своє життя, своєї громади, а відтак - усієї України", - написав віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.
Він також наголосив, що об'єднання громад – це нові можливості для відповідальних і небайдужих громадян, які готові власноруч творити на своїх територіях сучасні нові школи, дитсадки, будинки культури, дороги.
"Сьогодні ОТГ демонструють розвиток і зростання. Відтак, і новостворені 47 ОТГ мають усі підстави розраховувати на успіх", - вважає віце-прем’єр-міністр.
Вибори депутатів та голів місцевих рад пройдуть у 19 областях:
Вінницька область:
Якушинецька сільська ОТГ
Кунківська сільська ОТГ
Мурафська сільська ОТГ
Волинська область:
Колодяжненська сільська ОТГ
Заборольська сільська ОТГ
Вишнівська сільська ОТГ
Забродівська сільська ОТГ
Самарівська сільська ОТГ
Донецька область:
Сіверська міська ОТГ
Закарпатська область:
Іршавська міська ОТГ
Перечинська міська ОТГ
Запорізька область:
Великобілозерська сільська ОТГ
Павлівська сільська ОТГ
Гуляйпільська міська ОТГ
Широківська сільська ОТГ
Кам’янсько-Дніпровська міська ОТГ
Водянська сільська ОТГ
Оріхівська міська ОТГ
Чернігівська селищна ОТГ
Івано-Франківська область:
Олешанська сільська ОТГ
Кіровоградська область:
Великосеверинівська сільська ОТГ
Ганнівська сільська ОТГ
Львівська область:
Великолюбінська селищна ОТГ
Магерівська селищна ОТГ
Розвадівська сільська ОТГ
Луганська область:
Троїцька селищна ОТГ
Миколаївська область:
Дорошівська сільська ОТГ
Одеська область:
Яськівська сільська ОТГ
Полтавська область:
Великобагачанська селищна ОТГ
Рокитянська сільська ОТГ
Рівненська область:
Бокіймівська сільська ОТГ
Сумська область:
Бочечківська сільська ОТГ
Краснопільська селищна ОТГ
Кролевецька міська ОТГ
Вільшанська сільська ОТГ
Харківська область:
Нововодолазька селищна ОТГ
Херсонська область:
Горностаївська селищна ОТГ
Виноградівська сільська ОТГ
Черкаська область:
Степанецька сільська ОТГ
Селищенська сільська ОТГ
Ротмістрівська сільська ОТГ
Шполянська міська ОТГ
Чернівецька область:
Конятинська сільська ОТГ
Селятинська сільська ОТГ
Чернігівська область:
Комарівська сільська ОТГ
Козелецька селищна ОТГ
Менська міська ОТГ
Нагадаємо, у травні минулого року Міжвідомча комісія затвердила 219 проектів, наданих 11 регіонами країни.
За словами віце-прем'єр-міністра України, об'єднані територіальні громади повинні активніше подавати на затвердження Міжвідомчої комісії проекти і програми, які можуть фінансуватися за кошти Державного фонду регіонального розвитку.
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