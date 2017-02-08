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Сьогодні економіка України оживає, - Гройсман

Гройсман хоче поменше "зради" заради "капремонту країни"
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що економіка України оживає, але потрібно ще багато зробити.
Сьогодні економіка України оживає, - Гройсман Фото: соцемережі

"З перших днів роботи нашого уряду ми взяли курс на економічне зростання. Сьогодні ми можемо говорити, що економіка України оживає" – написав він у Facebook.

"Згідно з останніми даними Держстату, середня номінальна заробітна плата в Україні за рік (з червня 2016 по червень 2017) зросла на 37,9% і станом на 1 липня становить уже 7360 грн. При чому аналіз показує, що найбільш суттєво зростають заробітні плати по робітничих спеціальностях", – зазначив прем’єр. 

Коментуючи "зрадофільство", він написав: "Ми маємо сьогодні в країні непросту ситуацію і складні виклики – і з цього приводу я не маю жодних ілюзій".

"Саме тому я говорю, що нам потрібен капітальний ремонт країни. Маємо ще дуже і дуже багато зробити. Але я твердо переконаний, що ми переможемо, тільки вірячи в свої сили і в успіх України", – заявив Гройсман.

"Тому кожен позитив, кожне підтвердженням того, що зміни уже відбуваються, що б при цьому не говорили "зрадофіли", буде надихати мене особисто зробити ще більше. І я впевнений, що таких позитивних новин у нас буде більше і більше", – зізнався він.

Нагадаємо, раніше президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що за три роки, які минули після перемоги Революції Гідності, українська держава досягла найбільших успіхів на шляху до євроінтеграції.

 
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02 08 2017 09:55
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