Сьогодні на Донбасі загинув 41-річний боєць з Івано-Франківщини
Мова йде про 41-річного бійця 93-ї окремої механізованої бригади Сергія Гундера “Татарина”, інформує місцеве видання "Галицький кореспондент".
Голова ГО "Об’єднання воїнів та волонтерів "Галицькі леви" Роман Дорожівський розповідає, що Сергій був активним учасником організації. Він родом з Харківщини, але вже 10 років жив в Івано-Франківську.
"Ще вчора ми з ним розмовляли. Він мені скинув смс-повідомлення, що їм там потрібно. А сьогодні в 09.00 в нього влучила куля. Пряме потрапляння в серце. Смерть легка, заслужив в Бога. У нього в Драгомирчанах залишилась дружина та донька. Від першого шлюбу також, здається, є двоє дітей", – зазначив Дорожівський.
За його словами, Сергій залишив йому довіреність, щоб він збирав документи для отримання житла. Два тижні тому військовий ще був в Івано-Франківську, але терміново поїхав на передову.
“Мене як молотком прибило”, – зітхає Роман Дорожівський.
Нагадаємо, що 12 травня в зоні проведення операції об’єднаних сил загинув молодший сержант Олег Бокач. Чоловік був медиком в підрозділі 95 окремої десантно-штурмової бригади.
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