Сьогодні неподалік від Землі пролетить небезпечний астероїд

Попереднім небесним тілом, що пролітало так близько від Землі, був астероїд 4179 Toutatis, у 2004 році

В ніч з середи на четвер повз Землю пролетить потенційно небезпечний кілометровий астероїд 2014 JO25.

Кам'яна брила пролетить на відстані близько 1,8 мільйона кілометрів - це приблизно в 4,5 рази більше, ніж відстань від Землі до Місяця. Тим не менш, астероїд офіційно вважається "потенційно небезпечним", пише Phys.Org.

"Незважаючи на те, що немає ніякої можливості того, що астероїд зіткнеться з нашою планетою, це все одно буде дуже близький підхід до астероїда такого розміру", - йдеться в заяві NASA.

Попереднім небесним тілом, що пролітало так близько від Землі, був астероїд 4179 Toutatis, який у 2004 році пролітав на відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі.

Астероїд 2014 JO25 виявили в 2014-му році за допомогою телескопа в обсерваторії Маунт-Леммон в США. Діаметр небесного тіла становить від 640 метрів до 1,5 кілометра. Востаннє астероїд 2014-JO25 був у безпосередній близькості від нас приблизно 400 років тому. І ось в ніч на 20 квітня його можна буде побачити навіть в аматорські телескопи.

"Астрономи планують спостерігати його за допомогою телескопів по всьому світу, щоб дізнатися про нього так багато, як тільки можливо", - зазначили в NASA.

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