Сьогодні президент Євроради скликає координаційну зустріч лідерів ЄС на Балі

Президент Європейської ради Шарль Мішельскликає координаційну зустріч лідерів Європейського Союзу, які беруть участь у саміті G-20 в Індонезії.

Шарль Мішель, Президент Європейської ради, сьогодні скликає координаційну зустріч лідерів Європейського Союзу, які беруть участь у саміті G-20 в Індонезії.

"Щойно розмовляв з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Запевнив його у повній єдності та солідарності ЄС на підтримку Польщі", – написав Шарль Мішель у Twitter.

"Запропоную координаційну зустріч у середу з лідерами Європейського союзу, які беруть участь у саміті G-20 тут, на Балі", – додав він.

Наразі, у саміті G-20, беруть участь лідери Італії, Німеччини та Франції, а також запрошені прем’єр-міністри Іспанії та Нідерландів.