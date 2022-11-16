ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Європейської ради Шарль Мішельскликає координаційну зустріч лідерів Європейського Союзу, які беруть участь у саміті G-20 в Індонезії.
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Сьогодні президент Євроради скликає координаційну зустріч лідерів ЄС на Балі
Фото: з вільних джерел
Шарль Мішель, Президент Європейської ради, сьогодні скликає координаційну зустріч лідерів Європейського Союзу, які беруть участь у саміті G-20 в Індонезії.
"Щойно розмовляв з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Запевнив його у повній єдності та солідарності ЄС на підтримку Польщі", – написав Шарль Мішель у Twitter.
"Запропоную координаційну зустріч у середу з лідерами Європейського союзу, які беруть участь у саміті G-20 тут, на Балі", – додав він.
Наразі, у саміті G-20, беруть участь лідери Італії, Німеччини та Франції, а також запрошені прем’єр-міністри Іспанії та Нідерландів.
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