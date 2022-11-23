Сьогодні рф запустила по Києву 31 ракету - більшість збили ППО

За інформацією військових, на Київ летіла 31 ракета, 21 ракета була збита

Сьогодні, 23 листопада, російські окупанти випустили по Києву 31 ракету, сили протиповітряної оборони збили більшість, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".

"За інформацією військових, на Київ летіла 31 ракета, 21 ракета була збита. Кілька втручань в об'єкти критичної інфраструктури. Наразі частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання, працівники "Київводоканалу" та "Київенерго" працюють, щоб відновити", - заявив Кличко.

Київський міський голова зазначив, що внаслідок ворожої атаки 11 людей зазнали поранень, у тому числі одна дитина.