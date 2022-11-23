ПОЛІТИКА НОВИНИЗа інформацією військових, на Київ летіла 31 ракета, 21 ракета була збита
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Сьогодні рф запустила по Києву 31 ракету - більшість збили ППО
Фото: з вільного доступу
Сьогодні, 23 листопада, російські окупанти випустили по Києву 31 ракету, сили протиповітряної оборони збили більшість, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".
"За інформацією військових, на Київ летіла 31 ракета, 21 ракета була збита. Кілька втручань в об'єкти критичної інфраструктури. Наразі частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання, працівники "Київводоканалу" та "Київенерго" працюють, щоб відновити", - заявив Кличко.
Київський міський голова зазначив, що внаслідок ворожої атаки 11 людей зазнали поранень, у тому числі одна дитина.
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23 11 2022 17:22 МЕДІА
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