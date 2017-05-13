Сьогодні у Києві стартує гранд-фінал Євробачення-2017, всі квитки продані

Загалом було розповсюджено більше 64 тис. квитків на дев'ять шоу Євробачення

У суботу, 13 травня, в Києві стартує фінал пісенного конкурсу Євробачення-2017.

Зі своїми виступами на головну арену конкурсу о 22:00 вийдуть представники 26 країн-учасниць. Це будуть Україна, яка цьогоріч приймає Євробачення, країни "великої п’ятірки" та по 10 переможців із кожного півфіналу.

Як повідомляє сайт Eurovision.ua, продано всі квитки на вечірнє шоу, яке у прямому ефірі дивитимуться мільйони телеглядачів, і за результатами якого стане відоме ім’я переможця цьогорічного пісенного конкурсу.

"Із 14 лютого квитки продавалися на сайті офіційного квиткового оператора Євробачення-2017 Concert.ua. Їхня вартість стартувала від €8, ціна найдорожчого квитка становила €500", – йдеться в повідомленні.

Глядацька зала головної арени вміщує більше 9 тис. людей, враховуючи фан-зону та Golden Circle – найближчу до сцени частину фан-зони. У двох секторах трибун обладнані також місця для людей, які користуються візками.

Загалом було розповсюджено більше 64000 квитків на 9 шоу Євробачення, що перевищило прогнозовані результати як по кількості проданих квитків, так і по сумі надходженнях.

Нагадаємо, перша десять країн-переможниць, які виступатимуть у фіналі сьогодні, 13 травня, визначилися за результатами першого півфіналу Євробачення-2017, що відбувся у Міжнародному виставковому центрі в Києві 9 травня. Під час другого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення 2017, який відбувся 11 травня в Києві, визначилася друга десятка фіналістів.

Трансляція шоу розпочнеться о 22:00 в прямому ефірі телеканалу UA:Перший.

Голосування проводиться за допомогою SMS та телефонних дзвінків з будь-якого мобільного або стаціонарного телефону. Послуги доступні для всіх мереж GSM на території України. Вікно для голосування у гранд-фіналі буде відкрите протягом 15 хвилин після виступу останньої, 26 країни.

Наприкінці підрахунку голосів від професійного журі і телеглядачів ведучі пісенного конкурсу оголосять країну-переможця Євробачення.