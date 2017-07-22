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Сьогодні у світлу пору доби вздовж лінії розмежування було тихо, – штаб АТО

Два нічні обстріли позицій сил АТО характеризувались як неприцільні
Станом на 18:00 22 липня штаб АТО констатує затишшя вздовж лінії розмежування на Донбасі.
Сьогодні у світлу пору доби вздовж лінії розмежування було тихо, – штаб АТО Фото: afp.com

"День спокою. Саме так можна охарактеризувати 22 липня у зоні проведення АТО. У попередні дні бойовики нарощували вогневі провокації і за добу в середньому фіксувалось до 30 випадків порушення перемир’я. Сьогодні ж, у світлу пору доби, вздовж лінії розмежування було тихо", – повідомляють у прес-центрі штабу.

Два нічні обстріли позицій сил АТО поблизу Кримського та Широкино були близько 2:00 ночі і характеризувались, як неприцільні. 

Ще один раз бандформування відкрили вогонь з гранатомету близько 17-ї години в районі селища Донець. 

"Відносне затишшя у зоні АТО, насамперед, пов’язане з адекватними і асиметричними діями українських воїнів на попередні вогневі провокації. За минулі дні ворог зрозумів – сили АТО не лише тримають міцну оборону, а й спроможні змусити противника дорого заплатити за порушення миру", – додають у штабі.

Нагадаємо, вчора, 21 липня, після 18 години і до опівночі, ситуація в зоні АТО залишалась стабільною. Бандформування зменшили кількість збройних провокацій.

Глава СБУ Василь Грицак заявив, що на території України загинули декілька тисяч російських військових і найманців.

Спостережні патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яких заблокували на блокпосту в окупованому Новоазовську, зафіксували рух військового транспорту від кордону з Російською Федерацією.

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22 07 2017 18:40
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