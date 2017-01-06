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Сьогодні українці за ID-картками вперше вирушили до Туреччини

Чинним для поїздки до Турецької Республіки також залишається закордонний паспорт – як звичайний, так і біометричний
1 червня набула чинності Угода між Україною і Туреччиною про умови взаємних поїздок громадян.
Сьогодні українці за ID-картками вперше вирушили до Туреччини Фото: anna-marketing.blogspot.com

"З сьогоднішнього дня, на початку туристичного сезону, для відвідування Туреччини знадобиться паспорт громадянина України у формі картки (ID), що містить безконтактний електронний носій", - йдеться у повідомленні прес-центру Департаменту консульської служби МЗС України.

Чинним для поїздки до Турецької Республіки також залишається закордонний паспорт – як звичайний, так і біометричний.

Положеннями угоди передбачається, що громадяни України та громадяни Турецької Республіки, які користуються ID-картами, що містять безконтактний електронний носій, матимуть змогу в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини та України відповідно строком до 90 днів протягом 180 днів.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга написав у Twitter, що перші українці сьогодні вже скористалися можливістю поїздки за ID-карткою.

"Зустріли перший рейс з Києва з українцями, що перетнули турецький кордон на підставі ID картки-Угода від сьогодні працює", - написав він.

Нагадаємо, 17 травня уряд схвалив постанову, яка дозволить громадянам України і Туреччини здійснювати взаємні поїздки за ID-картками.

Як відомо, 14 березня, під час візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана в Туреччину сторони підписали угоду про внесення змін до угоди про умови взаємних поїздок громадян, що дозволить громадянам їздити за ID-картками без закордонних паспортів.

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01 06 2017 11:46
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