Сьогодні в Раді ЄС та Європарламенті обговорять загострення на Донбасі

У слуханнях візьме участь віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе

У понеділок міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу обговорять ситуацію в Україні, зокрема ескалацію ситуації в районі Авдіївки

Це питання включено до порядку денного засідання Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє "Укрінформ".

"Рада обговорить ситуацію в Україні. Міністри оцінять прогрес з імплементації порядку денного реформ, якого було досягнуто упродовж попередніх років, а також підтримку виконання Мінських домовленостей", - заявили в Раді ЄС.

Глави МЗС зосередять особливу увагу на ескалації безпекової та погіршенні гуманітарної ситуації на сході України, зокрема в районі Авдіївки.

У понеділок також у Європарламенті терміново обговорять загострення безпекової ситуації в Авдіївці. Це питання включено до порядку денного засідання підкомітету з питань безпеки та оборони.

У слуханнях візьме участь віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За програмою візиту до керівних інституцій ЄС, український урядовець також проведе зустрічі з віце-президентом Єврокомісії з питань євро та фінансової стабільності Валдісом Домбровскісом, єврокомісаром з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом.

Нагадаємо, за добу, 5 лютого, у зоні проведення АТО зафіксовано 94 обстріли, бойовики вели вогонь з танків, артилерії, 120- та 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Як повідомляв iPress.ua, бойовики випустили по Авдіївці понад 7500 боєприпасів. За останні п'ять діб місто пережило 13 штурмів.