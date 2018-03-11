Сьогодні в Україні проведуть вибори в 174 територіальних громадах
Перші місцеві вибори відбудуться майже у 21 області України. На них обиратимуть депутатів сільських, селищих, міських рад, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних голів, інформує громадянська мережа "Опора".
Додаткові вибори проведуть у 10 областях: Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Чернівецькій, Чернігівській.
З осені 2015 року до весни 2018 року в Україні відбулося вже 707 перших місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах.
Після ще одних виборів 23 грудня ця кількість збільшиться до 830.
Додамо, Центральна виборча комісія скасувала проведення запланованих на 23 грудня перших місцевих виборів у Криворізькій сільській об'єднаній територіальній громаді та додаткових місцевих виборів у Шахівській сільській об'єднаній територіальній громаді Донецької області.
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