Сьогодні відзначають 25-річчя Військово-Морських Сил України

Порошенко відзначив орденами і медалями військовослужбовців з нагоди Дня Військово-морських сил

У неділю, 2 липня, відзначають 25-річчя Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

День встановлений згідно з Указом президента від 12 червня 2015 року. Щорічно це свято відзначають в першу неділю липня.

Президент України відзначив військовослужбовців орденами і медалями за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку з нагоди Дня Військово-морських сил України.

Голова держави підписав відповідний указ, - повідомляє прес-служба президента.

Серед нагороджених орденом Богдана Хмельницького III ступеня - старшина Олексій Кулішов.

Орденом "За мужність" III ступеня нагороджені 13 військовослужбовців, орденом Данила Галицького – троє.

Медаль "За військову службу Україні" отримали вісім військовослужбовців ВМС України.

Медаль "За бездоганну службу" II ступеня отримав капітан 3 рангу Павло Рудь, а медаллю "За бездоганну службу" III ступеня нагороджено ще двох військових.

Троє військових нагороджені медаллю "Захиснику Вітчизни".

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко у своєму привітанні зазначив, що військові моряки демонструють високу національну свідомість, відданість справі та прагнення вивести український флот на новий якісний рівень.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав військових моряків з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Вітаю з Днем Військово-Морських Сил ЗС України! Дякую військовим морякам, які безстрашно захищають інтереси України, постійно підвищуючи свою майстерність і професійність. Бажаю міцного здоров'я, щастя, добра і благополуччя", - наголосив у привітанні Гройсман.

Із професійним святом військових моряків привітав також міністр оборони Степан Полторак. Привітання розміщене на сторінці міністра у Фейсбуці.

"Товариші матроси, старшини, сержанти, мічмани і прапорщики, офіцери, адмірали і генерали! Шановні ветерани та працівники Військово-Морських Сил ЗС України! Вітаю з почесним ювілеєм - 25-річницею від Дня створення національного військового флоту! Бажаю успіхів у почесній справі захисту Вітчизни, благополуччя та міцного тилу! Добра та злагоди, нездоланної віри у нашу Перемогу! Слава Україні!", - йдеться у привітанні.