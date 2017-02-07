Сьогодні відзначають 25-річчя Військово-Морських Сил України
День встановлений згідно з Указом президента від 12 червня 2015 року. Щорічно це свято відзначають в першу неділю липня.
Президент України відзначив військовослужбовців орденами і медалями за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку з нагоди Дня Військово-морських сил України.
Голова держави підписав відповідний указ, - повідомляє прес-служба президента.
Серед нагороджених орденом Богдана Хмельницького III ступеня - старшина Олексій Кулішов.
Орденом "За мужність" III ступеня нагороджені 13 військовослужбовців, орденом Данила Галицького – троє.
Медаль "За військову службу Україні" отримали вісім військовослужбовців ВМС України.
Медаль "За бездоганну службу" II ступеня отримав капітан 3 рангу Павло Рудь, а медаллю "За бездоганну службу" III ступеня нагороджено ще двох військових.
Троє військових нагороджені медаллю "Захиснику Вітчизни".
Начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко у своєму привітанні зазначив, що військові моряки демонструють високу національну свідомість, відданість справі та прагнення вивести український флот на новий якісний рівень.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав військових моряків з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Вітаю з Днем Військово-Морських Сил ЗС України! Дякую військовим морякам, які безстрашно захищають інтереси України, постійно підвищуючи свою майстерність і професійність. Бажаю міцного здоров'я, щастя, добра і благополуччя", - наголосив у привітанні Гройсман.
Із професійним святом військових моряків привітав також міністр оборони Степан Полторак. Привітання розміщене на сторінці міністра у Фейсбуці.
"Товариші матроси, старшини, сержанти, мічмани і прапорщики, офіцери, адмірали і генерали! Шановні ветерани та працівники Військово-Морських Сил ЗС України! Вітаю з почесним ювілеєм - 25-річницею від Дня створення національного військового флоту! Бажаю успіхів у почесній справі захисту Вітчизни, благополуччя та міцного тилу! Добра та злагоди, нездоланної віри у нашу Перемогу! Слава Україні!", - йдеться у привітанні.
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