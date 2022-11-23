Сьогодні ЄС і G7 готуються погодити стелю цін на нафту рф у $60-70 за барель - ЗМІ

"Група семи" та ЄС планують погодити домовленість про обмеження цін на російську нафту в районі $60-70 за барель у середу, 23 листопада.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

У середу запланована зустріч послів із 27 країн-членів Євросоюзу, на якій вони спробують домовитися про ціну. ЄС має одноголосно схвалити граничну ціну, і дипломати попередили, що це рішення може бути важким.

G7 прагне затвердити обмеження одночасно з ЄС. Водночас, цінова стеля, за словами джерел, все ще може бути встановлена на рівні 70 доларів. Обмеження хочуть ввести в дію до 5 грудня.

Мета плану полягає в тому, щоб скоротити доходи від експорту енергоресурсів з росії та уникнути зростання цін на нафту, коли на початку наступного місяця набуде чинності європейське ембарго на імпорт російської нафти.

Відповідно до санкцій, G7, ЄС та Австралія заборонять надання морських послуг для постачання російської нафти, якщо тільки нафта не буде продаватися за нижчою від встановленої межі ціною.

ЄС уже в принципі підтримав механізм затвердження граничної ціни, але залишилося кілька невирішених питань, щодо яких держави-члени повинні домовитися. Кілька країн, у тому числі Польща та Литва, закликають до набагато нижчої стелі, встановленої у межах ціни видобутку, яка, за словами польських офіційних осіб, становить близько 20 доларів за барель.