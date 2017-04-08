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Сьогодні ЄС може ввести додаткові антиросійські санкції через турбіни Siemens, - Reuters

В санкційному списку можуть з'явитись нові імена і компанії
Європейський союз в п'ятницю прийме рішення про те, чи вводити додаткові санкції проти Росії через постачання турбін Siemens в Крим.
Сьогодні ЄС може ввести додаткові антиросійські санкції через турбіни Siemens, - Reuters Фото: ikrim.ne

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела. Йдеться про те, щоб внести до списку санкцій нові імена і компанії.

Євросоюз до пізнього вечора п'ятниці збере всі скарги на пропозицію щодо розширення санкцій. Два джерела Reuters говорять, що судячи з усього немає ніяких перешкод тому, щоб це рішення було прийнято.

Зазначимо, німецький концерн Siemens може втратити від 100 до 200 мільйонів євро виручки в Росії через скандал з поставками турбін до тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

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04 08 2017 14:36
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