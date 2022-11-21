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Сьогодні з Києва вирушила допомога Херсону - Кличко

З Києва сьогодні відправився гуманітарний вантаж, який столична громада передає звільненому Херсону: техніка, медикаменти, продукти харчування тощо.
Сьогодні з Києва вирушила допомога Херсону - Кличко Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні з Києва вирушила допомога Херсону. З’ясували гострі потреби і передаємо Херсону, зокрема, техніку: 5 пасажирських автобусів, 4 вантажних авто, сміттєвоз, екскаватор, 2 карети швидкої. А також 11 генераторів ( 2кВт та 5кВт) та медичне обладнання: 30 апаратів ШВЛ, 30 апаратів для дихання (АМБУ), витратні матеріали. Передали в Херсон та населені пункти поруч з ним і продукти харчування - продовольчі набори і по 10 тонн олії, цукру та крупи. Поїхали також теплі ковдри, одяг. Та будівельні матеріали, інвентар, інструменти", - заявив Кличко.

Він наголосив, що столиця планує надати і грошову допомогу на відбудову Херсона.

"Київрада на найближчому засіданні розгляне виділення 50 мільйонів гривень. Так, як ми виділяли на відбудову містам і селищам Київської агломерації, що постраждали від окупації російськими варварами. Сьогодні складно всім, але ми повинні допомагати один одному. Щоб разом вистояти і перемогти", - наголосив мер Києва.

Раніше повідомлялось, що Херсон отримав перші автомобілі екстреної медичної допомоги.

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21 11 2022 12:18
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