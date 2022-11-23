ПОЛІТИКА НОВИНИЗагалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.
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Сьогодні з російського полону звільнено ще 36 українців
полонені повернулись 36
Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф. З російського полону додому повернулися 36 громадян України, повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових. Серед звільнених - хлопці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення, - уточнив Єрмак.
Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.
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23 11 2022 17:46 МЕДІА
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