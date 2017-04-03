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Сьогодні жителям Авдіївки відновлять водопостачання

Тиск води може бути досить слабким через те, що у водогоні в бік Авдіївки виявили кілька розривів
Роботу Донецької фільтрувальної станції відновлено, вода у помешканнях Авдіївки буде близько 21:00.
Сьогодні жителям Авдіївки відновлять водопостачання Фото: EPA / UPG

"Зранку ремонтники КП "Вода Донбасу" у супроводі представників СЦКК та моніторингової місії ОБСЄ зайшли на станцію і розпочали відновлювальні роботи. Зараз станція працює, насоси почали помпувати воду у мережі та міські резервуари", - заявив глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський, пише "Українська правда".

Разом з тим помічник глави облВЦА повідомив УП, що тиск води може бути досить слабким  через те, що у водогоні в бік Авдіївки виявили кілька розривів.

Нагадаємо, вранці 24 лютого жителі Авдіївки залишилися без водопостачання внаслідок обстрілу з боку бойовиків. Пізніше воду в результаті пошкодження ДФС стали подавати щогодини із запасних резервуарів. 

Згодом, повідомили, що В Авдіївці закінчується питна вода. Її залишилося максимум на дві подачі в мережу через зупинку роботи Донецької фільтрувальної станції.

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04 03 2017 16:57
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