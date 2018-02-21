Сьогоднішня Україна не має шансів стати членом ЄС й НАТО, - Клімкін

За словами міністра, майбутня Україна за допомогою друзів обов'язково заслуговує на це

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Україна на нинішньому етапі розвитку не має шансу стати членом Європейського Союзу й НАТО.

"Сьогоднішня Україна наразі не має шансів стати членом ЄС й НАТО, але майбутня Україна за допомогою наших друзів обов'язково заслуговує на це", - сказав Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Данії Андерсом Самуельсеном, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, важливими акцентами у здійсненні реформ має бути боротьба з корупцією і судова система.

Клімкін висловив сподівання, що під час Міжнародної конференції з питань реформ в Копенгагені 27 червня вдасться зробити крок із наближення України до європейських стандартів.

"Ідея цієї конференції не просто поговорити про реформи, а реально зробити відчутні кроки, які зроблять Україну більш демократичною та більш європейською, ближче до того подання, яке у нас є", - уточнив міністр.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявляв, що членство України в Європейському Союзі і вступ до НАТО залишається стратегічною метою держави, але це перспектива не 2018 року.

Додамо, що України, Грузії та Молдови, які заявляли про бажання вступити в ЄС, немає в плані розширення організації.

Самі ж європейці розділені в своєму ставленні до вступу України в Європейський союз. Підтримують інтеграцію України 48%, не підтримують - 52%.