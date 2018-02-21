Сьогоднішня Україна не має шансів стати членом ЄС й НАТО, - Клімкін
"Сьогоднішня Україна наразі не має шансів стати членом ЄС й НАТО, але майбутня Україна за допомогою наших друзів обов'язково заслуговує на це", - сказав Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Данії Андерсом Самуельсеном, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, важливими акцентами у здійсненні реформ має бути боротьба з корупцією і судова система.
Клімкін висловив сподівання, що під час Міжнародної конференції з питань реформ в Копенгагені 27 червня вдасться зробити крок із наближення України до європейських стандартів.
"Ідея цієї конференції не просто поговорити про реформи, а реально зробити відчутні кроки, які зроблять Україну більш демократичною та більш європейською, ближче до того подання, яке у нас є", - уточнив міністр.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявляв, що членство України в Європейському Союзі і вступ до НАТО залишається стратегічною метою держави, але це перспектива не 2018 року.
Додамо, що України, Грузії та Молдови, які заявляли про бажання вступити в ЄС, немає в плані розширення організації.
Самі ж європейці розділені в своєму ставленні до вступу України в Європейський союз. Підтримують інтеграцію України 48%, не підтримують - 52%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі