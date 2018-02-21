Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сьогоднішня Україна не має шансів стати членом ЄС й НАТО, - Клімкін

За словами міністра, майбутня Україна за допомогою друзів обов'язково заслуговує на це
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Україна на нинішньому етапі розвитку не має шансу стати членом Європейського Союзу й НАТО.
Сьогоднішня Україна не має шансів стати членом ЄС й НАТО, - Клімкін Фото: afp.com

"Сьогоднішня Україна наразі не має шансів стати членом ЄС й НАТО, але майбутня Україна за допомогою наших друзів обов'язково заслуговує на це", - сказав Клімкін на спільній прес-конференції з главою МЗС Данії Андерсом Самуельсеном, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, важливими акцентами у здійсненні реформ має бути боротьба з корупцією і судова система.

Клімкін висловив сподівання, що під час Міжнародної конференції з питань реформ в Копенгагені 27 червня вдасться зробити крок із наближення України до європейських стандартів.

"Ідея цієї конференції не просто поговорити про реформи, а реально зробити відчутні кроки, які зроблять Україну більш демократичною та більш європейською, ближче до того подання, яке у нас є", - уточнив міністр.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявляв, що членство України в Європейському Союзі і вступ до НАТО залишається стратегічною метою держави, але це перспектива не 2018 року.

Додамо, що України, Грузії та Молдови, які заявляли про бажання вступити в ЄС, немає в плані розширення організації.

Самі ж європейці розділені в своєму ставленні до вступу України в Європейський союз. Підтримують інтеграцію України 48%, не підтримують - 52%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 02 2018 14:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.