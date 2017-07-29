Соколюк відмовився показати оригінал листа, через якого Саакашвілі позбавили громадянства

У Руху нових сил повідомили, що Соколюк п'ять годин переховувався в своєму кабінеті

Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк офіційно відмовився надати народному депутату, члену партії Рух нових сил Юрію Дерев'янку копію листа Генеральної прокуратури України, на підставі якого Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства.

Прес-служба Руху нових сил Міхеїла Саакашвілі повідомила , що Максим Соколюк близько 5 годин переховувався у кабінеті. А коли, зрештою, вийшов до активістів Руху нових сил, заявив, що Міхеїла Саакашвілі поінформували про те, що у нього є недійсні документи.

Він також підтвердив, що Міграційна служба вже передала інформацію про позбавлення українського громадянства Саакашвілі в прикордонну службу. На запитання нардепа Дерев'янка, які саме дані в документах Михеїла Саакашвілі не відповідають дійсності, голова Міграційної служби заявив, що не пам'ятає точно цю інформацію і пообіцяв надати офіційну відповідь, пише "Інтерфакс-Україна".

За інформацією Руху нових сил, активісти партії висунули вимогу до Соколюка показати листа Генеральної прокуратури, на підставі якого Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства, однак голова Міграційної служби поінформував, що їх юрист не дозволяє цього робити, оскільки на це потрібен дозвіл Генпрокуратури.

Водночас Максим Соколюк повідомив, що станом на вечір середи, 26 липня, Міграційна служба не проводила жодних перевірок стосовно соратника Саакашвілі - колишнього заступника генерального прокурора України, прокурора Одеської області Давіда Сакварелідзе.

Нагадаємо, 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.