Соколюк відмовився показати оригінал листа, через якого Саакашвілі позбавили громадянства
Прес-служба Руху нових сил Міхеїла Саакашвілі повідомила , що Максим Соколюк близько 5 годин переховувався у кабінеті. А коли, зрештою, вийшов до активістів Руху нових сил, заявив, що Міхеїла Саакашвілі поінформували про те, що у нього є недійсні документи.
Він також підтвердив, що Міграційна служба вже передала інформацію про позбавлення українського громадянства Саакашвілі в прикордонну службу. На запитання нардепа Дерев'янка, які саме дані в документах Михеїла Саакашвілі не відповідають дійсності, голова Міграційної служби заявив, що не пам'ятає точно цю інформацію і пообіцяв надати офіційну відповідь, пише "Інтерфакс-Україна".
За інформацією Руху нових сил, активісти партії висунули вимогу до Соколюка показати листа Генеральної прокуратури, на підставі якого Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства, однак голова Міграційної служби поінформував, що їх юрист не дозволяє цього робити, оскільки на це потрібен дозвіл Генпрокуратури.
Водночас Максим Соколюк повідомив, що станом на вечір середи, 26 липня, Міграційна служба не проводила жодних перевірок стосовно соратника Саакашвілі - колишнього заступника генерального прокурора України, прокурора Одеської області Давіда Сакварелідзе.
Нагадаємо, 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.
Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.
За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".
Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків