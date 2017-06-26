Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Солдата засудили до 12 років в’язниці за вбивство сержанта

Вбивство він вчинив в стані алкогольного сп'яніння
Солдата однієї з військових частин, дислокованих на Херсонщині, засудили до 12 років позбавлення волі.
Солдата засудили до 12 років в’язниці за вбивство сержанта Фото: ТАСС

Про це повідомила прес-служба прокуратури південного регіону України.

Правоохоронці встановили, що 17 травня 2016 року військовослужбовець, призваний до лав Збройних Сил за мобілізацією, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті особистих неприязних відносин здійснив два постріли в свого співслужбовця.

Від отриманих тілесних ушкоджень молодший сержант помер за кілька хвилин.

Нагадаємо, раніше у Києві Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід для Анатолія Чивікова – підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 06 2017 21:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.