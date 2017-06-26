CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСолдата однієї з військових частин, дислокованих на Херсонщині, засудили до 12 років позбавлення волі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Солдата засудили до 12 років в’язниці за вбивство сержанта
Вбивство він вчинив в стані алкогольного сп'яніння
Фото: ТАСС
Про це повідомила прес-служба прокуратури південного регіону України.
Правоохоронці встановили, що 17 травня 2016 року військовослужбовець, призваний до лав Збройних Сил за мобілізацією, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті особистих неприязних відносин здійснив два постріли в свого співслужбовця.
Від отриманих тілесних ушкоджень молодший сержант помер за кілька хвилин.
Нагадаємо, раніше у Києві Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід для Анатолія Чивікова – підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника.
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26 06 2017 21:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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