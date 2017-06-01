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Реальні обсяги врожаю в Україні на 15-20% вищі від номінальних, - Сологуб

Частина врожаю проходить через готівковий ринок
Розрив між готівковим і безготівковим курсом гривні виникає під час збору врожаю аграріями в липні і в листопаді.
Реальні обсяги врожаю в Україні на 15-20% вищі від номінальних, - Сологуб Фото: news2000.com.ua

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє "LB.ua". Судячи з непрямих даних валютного ринку, реальні обсяги врожаю в Україні на 15-20% вищі від номінальних.

"Сильним впливом сільського господарства на економіку пояснюється і те, як у нас курс готівковий скаче на валютному ринку. У нас є якась частина врожаю, яка проходить через готівковий ринок. І, можливо, навіть не враховується як врожай. І далі, можливо, йде якимись "таємними" шляхами за кордон. Є підозра, що ці 63-64 млн тонн, які ми збираємо, насправді навіть цифра, занижена приблизно на 15-20%. Тобто насправді зараз ми вже 70-75 млн тонн збираємо, судячи з непрямих даних", - сказав Дмитро Сологуб.

За його словами, в НБУ цього року помітили два такі сплески: коли ранні культури збирали в липні, пішов розрив між готівковим і безготівковим курсом, і в листопаді, коли збирали пізні культури.

Нагадаємо, що Національний банк України 5 січня оголосив про аукціон купівлі валюти обсягом до 100 млн доларів, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні й одночасно поповнити міжнародні резерви.

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06 01 2017 20:17
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