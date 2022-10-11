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Сонце пробило діру в магнітному полі Землі

у магнітному полі Землі утворилася тріщина через потужний потік сонячних частинок, які вирвалися із Сонця. Це дозволило зарядженим сонячним частинкам проникнути глибше в атмосферу, внаслідок чого у небі над Норвегією помітили дуже рідкісне рожеве полярне сяйво.
Сонце пробило діру в магнітному полі Землі Сонячні бурі. Фото: NASA/Goddard/SDO

Вчені заявили, що у магнітному полі Землі утворилася тріщина через потужний потік сонячних частинок, які вирвалися із Сонця під час чергового сонячного спалаху. Ця діра у магнітосфері дозволила зарядженим сонячним частинкам проникнути глибше в атмосферу планети, внаслідок чого у небі над Норвегією помітили дуже рідкісне рожеве полярне сяйво.

Про це пише Space.

За дивовижним рожевим сяйвом змогла спостерігати туристична група на чолі з гідом Маркусом Варіком. За його словами, рідкісне небесне явище в небі над Норвегією з'явилося на короткий проміжок часу.

Здебільшого полярні сяйва бувають зеленого кольору, і це пов'язано з тим, що сонячні частинки стикаються з атомами кисню у верхніх шарах атмосфери Землі. Але через те, що потік сонячних частинок проник трохи глибше в атмосферу, нижче за 100 км, там він зіткнувся з атомами азоту, газу якого багато у цьому шарі атмосфери. Це й викликало появу рожевого полярного сяйва.

Раніше Американське аерокосмічне управління (NASA) опублікувало незвичайну фотографію Сонця – плями на зірці нагадують обличчя.

 

 

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10 11 2022 17:52
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