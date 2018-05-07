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Sony випадково завантажила в YouTube повний фільм замість трейлера

Фільм, що триває 89 хвилин, знаходився у відкритому доступі протягом шести годин
Кінокомпанія Sony Pictures випадково виклала на YouTube замість трейлера повну версію картини режисера Джона Меттьюса "Кілер Калі".
Sony випадково завантажила в YouTube повний фільм замість трейлера Sony Xperia Tablet S. Фото: pocket-lint.com

Фільм виклали на офіційному каналі кінокомпанії в YouTube. Він називався "Кілер Калі: офіційний трейлер, тепер на DVD", повідомляє The Independent.

Згодом Sony видалила фільм, але деякі користувачі встигли його переглянути й залишити коментарі. Зокрема, ставили питання, про те, яка ж насправді тривалість фільму, якщо його трейлер триває півтори години, просили компанію в такому ж форматі викласти трейлер Венома. 

Загалом лічильник зафіксував понад 11 тисяч переглядів. Відзначається, що ймовірно через це, картина вже знаходиться на торрент-ресурсах і потокових сервісах.

Прес-служба кінокомпанії наразі коментарів з цього приводу не надала.

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05 07 2018 14:21
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