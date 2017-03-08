Поплічник Авакова нардеп Котвіцький регулярно порушує правила дорожнього руху, - ВІДЕО

Кортеж соратника і бізнес-партнера родини міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова народного депутата Ігоря Котвіцького регулярно порушує правила дорожнього руху.

Протягом кількох днів журналісти програми "Схеми" фіксували низку порушень під час його пересування вулицями Києва. "Мерседес", яким користується депутат Котвіцький, перетинав подвійну суцільну смугу, коли виїжджав із одного з бутиків і коли відвідував п’ятизірковий готель у центрі Києва.

Порушуючи правила паркування, "Мерседес" народного депутата очікував на Котвіцького біля одного з ресторанів у Києві.

Фото:radiosvoboda.org

Також автівки, якими користується Котвіцький, декілька разів розвертались через подвійну суцільну смугу біля меморіалу першим жертвам Революції Гідності.

Один із випадків стався, коли неподалік стояв автомобіль поліції. На запитання журналіста, чому вони не склали протокол про порушення, поліцейські відповіли, що не з цього району, перебувають на завданні і не бачили моменту порушення.

Поліцейські, які охороняють депутата Котвіцького, на запитання журналіста про причину одного з порушень відповіли: "Є такі нюанси, коли можна відійти від правил дорожнього руху, якщо є така необхідність".

У відповідь на запит журналістів народний депутат Котвіцький відповів:

"Для мене, як і для багатьох політиків, час в дорозі – це можливість попрацювати з документами, розпланувати свій день, зробити телефонні дзвінки. Отже, в автомобілі я виключно пасажир, і не відстежую що відбувається навколо. Тому питання, чи складалися протоколи на це авто краще задати Національній поліції, особисто я нічого не отримував".

У коментарях до допису Котвіцького журналіст програми поцікавився, чи вважає депутат, що можуть існувати винятки, коли можна порушувати правила дорожнього руху. Але депутат не відповів.