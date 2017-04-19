Соратника Медведчука через істерику випхали із зали Харківської міськради, - ВІДЕО

У коридорі Лесик звинуватив охоронців в тому, що вони пошкодили йому раніше поламану ногу і викликав поліцію

Охоронці міського голови Харкова Геннадія Кернеса силою вивели з сесійної зали Андрія Лесика, який домігся через суд скасування рішення про дострокове припинення його повноважень депутата Харківської міськради.

Інциденту передувало кілька словесних перепалок між Кернесом і Лесиком, після яких останній зайняв трибуну і вимагав включити йому мікрофон для виступу. У відповідь Кернес назвав його клоуном.

"Я просив би вас, шановний клоун за назвою Дід Мороз, піти туди, звідки ви прийшли. Я прошу вас не заважати роботі Харківської міської ради", – сказав Кернес, звертаючись до Лесика, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Кернес оголосив перерву в сесії на 10 хвилин, однак, як тільки Лесик звільнив трибуну, продовжив її.

Коли Лесик став перекрикувати заступника міського голови Харкова Тетяну Таукешеву, яка доповідала проект змін до бюджету, охоронці Кернеса підійшли до Лесика і силою вивели його із залу.

"Він має право перебувати в сесійній залі саме в кріслі депутата тільки після того, як він стане депутатом. На сьогоднішній день є рішення міської виборчої комісії про те, що Юрій Медведєв є депутатом замість вибулого Лесика. Рішення суду, яке має Лесик на руках, не зобов'язує нас включити його в депутатський корпус", – пояснив депутатам свою позицію Кернес.

Він проігнорував вимоги депутатів від "Самопомочі" пояснити, на якій підставі і хто саме вилучив Лесика із залу. Лише дав зрозуміти, що повністю схвалює те, що було зроблено. "Лесик прийшов спеціально зірвати сесію Харківської міської ради, я вважаю, що люди, які є в тому числі правоохоронцями, виконали свій обов'язок, культурно прибрали Лесика", – сказав Кернес. У коридорі Лесик звинуватив охоронців в тому, що вони пошкодили йому раніше поламану ногу і викликав поліцію.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції міста.

17 травня 2016 року Харківська міськрада достроково припинила повноваження депутата Лесика, обраного за списками партії "Відродження". "За" проголосували 63 людини, 1 – "проти".

Увечері того ж дня Лесик на своїй сторінці в Facebook повідомив, що оскаржив рішення міськради в суді.

Харківський окружний адміністративний суд не прийняв позовну заяву до розгляду, оскільки це питання не пов'язане з виборчим процесом.

Після чого Лесик подав позов до Дзержинського райсуду Харкова з вимогою скасувати рішення Харківської міської ради про дострокове позбавлення його депутатських повноважень.

26 грудня 2016 року Дзержинський райсуд Харкова відмовив йому в задоволенні позову в повному обсязі.

30 березня 2017 року Харківська апеляційний адміністративний суд частково задовольнив скаргу Лесика на рішення суду першої інстанції скасував рішення міськради про дострокове припинення його депутатських повноважень.

Лесик обирався депутатом Харківської міськради 6 скликання від партії "Трудова Україна" та 7 скликання від партії "Відродження".

Є членом організації "Український вибір", очолюваної кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Лесик неодноразово виступав з проросійськими заявами на сесіях міськради, зокрема, пропонував відновлювати економічні зв'язки з Росією, і виступав проти відкриття в Харкові меморіалу воїнам, загиблим в АТО.

9 травня 2016 року під час офіційної церемонії покладання квітів на Меморіалі слави в Харкові сталося кілька сутичок з георгіївські стрічки.

Зокрема, коли квіти до монументу Батьківщини-матері покладав Лесик, почалася бійка через георгіївську стрічку в нього на одязі.