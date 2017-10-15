Соратника Саакашвілі не впускають в Україну, - ОНОВЛЕНО

В аеропорту "Бориспіль" затримали та не впускають в Україну депутата парламенту Грузії Кобу Накопія.

"Після прильоту до Борисполя українські прикордонники вручили мені документ про заборону в'їзду на територію України. Причин не пояснили", - сказав Накопія, інформує "Українська правда".

За словами депутата, в'їзд йому заборонив якийсь "уповноважений орган". Зараз він намагається оскаржити це рішення у начальника ОКПП Бориспіль.

Накопія також додав, що зараз перебуває в лаунж-зоні МАУ, і йому пропонують вилетіти з України до Грузії рейсом о 20:10.

Оновлення. Держприкордонслужба не пустила в Україну депутата парламенту Грузії Кобу Накопія, виконуючи доручення правоохоронного органу, проте не уточнюється якого саме, інформує УП.

"Щодо цього громадянина (Накопії, - ред.) Держприкордонслужба виконала доручення одного з правоохоронних органів про заборону на в’їзд", - зазначив речник ДПС Олег Слободян.

На питання, про який саме орган йдеться, він відповів, що не уповноважений давати інформацію стосовно доручення іншого правоохоронного органу без надання відповідної згоди з його боку.

Як відомо, Коба Накопія - бізнесмен, депутат парламенту Грузії, який є одним з прихильників екс-президента Міхеіла Саакашвілі. У Грузії опоненти навіть називають його "золотою кредиткою" колишнього глави держави.

У 2015 році брав участь в конкурсі на главу державного підприємства "Укртранснафта".

Нагадаємо, що представники МВС затримали брата екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Давида.

Згодом стало відомо, що співробітники Нацполіції в Києві доставили брата екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Давида до органів Державної міграційної служби, щоб він покинув територію України, оскільки його дозвіл на проживання було анульовано на підставі того, що раніше його позбавили дозволу на роботу в Україні.

Через деякий час Давида Саакашвілі відпустили з Печерського райвідділу міграційної служби, куди його доправили після затримання.