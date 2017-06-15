Соратники Навального просять політичного притулку в Україні, - прикордонники
"Чоловіки прибули в пункт пропуску та, пред’явивши для контролю закордонні паспорти громадян Російської Федерації, відразу висловили намір отримати захист на території України у зв’язку із їхнім політичним переслідуванням на території Росії", – сказано в повідомленні прес-центру Держприкордонслужби.
"Під час фільтраційних заходів, які проводилися спільно з працівниками СБУ, було встановлено, що громадяни належать до опозиційного блоку Олексія Навального та за політичну діяльність зазнають переслідувань", – уточнюють прикордонники.
Обох чоловіків пропустили через кордон у встановленому порядку і спрямували до Міграційної служби України.
Імена цих росіян прикордонники не повідомляють.
Нагадаємо, 12 червня – у День Росії – в багатьох російських містах пройшли акції проти корупції. У Санкт-Петербурзі і Москві силовики за даними ЗМІ, затримали загалом понад 1200 осіб. Зокрема, затримали опозиціонерів Олексія Навального та Іллю Яшина.
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