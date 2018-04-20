Сотні демонстрантів знову перекривають рух у Єревані

У п'ятницю вранці у Вірменії сотні активістів опозиційного руху, що виступає проти прем'єрства Сержа Саргсяна, розбившись на групи, знову вийшли на вулиці Єревана з метою перекрити руху транспорту.

Напередодні опозиційний депутат Нікол Пашинян, який очолює рух, закликав продовжити акції громадянської непокори. Він, зокрема, закликав водіїв вантажівок перекривати дороги, повідомляє місцева служба "Радіо Свобода".

Тим часом поліція продовжила затримання учасників протесту. Так, вранці з площі Республіки в Єревані поліцейські доправили в поліцію одного з лідерів руху "Відкинь Сержа" Давида Санасаряна і ще кількох активістів.

Напередодні суд загальної юрисдикції єреванських адміністративних округів Аван і Нор Норк вирішив задовольнити клопотання слідчого і на два місяці заарештувати громадського активіста Тиграна Мазманяна.

Активістові було пред'явлено обвинувачення за частиною 2 статті 225 Кримінального кодексу Республіки Вірменія ("Організація масових заворушень..."). Йому загрожує тюремне ув'язнення терміном від трьох до восьми років. Адвокат Тиграна Мазманяна Ара Гарагьозян переконаний, що постанова суду є незаконною.

Нагадаємо, попри акції протесту в Єревані, парламент Вірменії обрав колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром республіки.

Глава партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян заявив про початок "оксамитової революції" у Вірменії.

Кількість затриманих учасників антиурядових протестів станом на вечір 19 квітня зросла до 123.