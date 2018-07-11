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Сотні націоналістів в камуфляжі прийшли під Кабмін вимагати нове міністерство, - ФОТО

Серед мітингарів представники Нацдружин і Єдиного союзу патріотів України
Представники націоналістичних угруповань з прапорами своїх організацій прийшли до Кабінета міністрів України.
Сотні націоналістів в камуфляжі прийшли під Кабмін вимагати нове міністерство, - ФОТО Фото: УП

Про це повідомляє кореспондент Української правди з місця подій.


Фото: УП


Фото: УП


Фото: УП

На Facebook сторінці "Національного корпусу" повідомляється, що активісти вимагають створити міністерство ветеранів.

 

 

Також, під Раду приїхали "євробляхарі", поліція посилює охорону. Протестувальники запевняють, що вимагатимуть зниження акцизу на розмитнення авто на єврономерах, поки їхні вимоги не буде виконано.

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07 11 2018 10:27
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