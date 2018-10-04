Сотні закарпатців возили автобусами в Угорщину голосувати за владу, – ЗМІ
Результати розслідування оприлюднені на сайті телеканалу, передає Європейська правда.
Як зазначається в розслідуванні, рух у пункті контролю "Тисабеч" за декілька днів до виборів був посередній, в той час як у неділю потік людей через кордон зріс. Саме через цей пункт прибували в Угорщину виборці з України. Всі вони мали підтримати на виборах кандидата партії "Фідес" Тілкі Аттілу.
Журналістам вдалося поспілкуватися з чоловіком, який займався організацією перевезення закарпатців у день виборів. За його словами, він ще о 5 ранку у неділю відправився в "український рейд". Допомагали йому мешканці прикордонних угорських сіл.
У каналу є запис розмови з чоловіком, який стверджує, що таким чином йому вдалося привезти майже тисячу виборців "Фідес".
З моменту спрощеної локалізації в Угорщині лише в Тисабечі кількість виборців, які мають право голосу, зросла на 146%.
Нагадаємо, на парламентських виборах в Угорщині перемогла правоконсервативна партія "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана. За попередніми результатами, коаліція прем’єра отримає в парламенті дві третини місць – 134, тоді як ультраправий рух "Йоббік", що здобув близько 20% голосів, – 27 місць, а соціалісти з результатом 12% голосів, – 19 місць.
Явка на парламентських виборах-2018 в Угорщині досягла 68,13% і стала найбільшою з 2002 року.
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