Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сотні закарпатців возили автобусами в Угорщину голосувати за владу, – ЗМІ

Таким чином вдалося привезти майже тисячу виборців "Фідес"
Угорський канал Hir TV оприлюднив розслідування, згідно з яким декілька сотень угорців Закарпаття в день виборів возили в Угорщину автобусами голосувати за провладного кандидата.
Сотні закарпатців возили автобусами в Угорщину голосувати за владу, – ЗМІ Фото: EPA/UPG

Результати розслідування оприлюднені на сайті телеканалу, передає Європейська правда.

Як зазначається в розслідуванні, рух у пункті контролю "Тисабеч" за декілька днів до виборів був посередній, в той час як у неділю потік людей через кордон зріс. Саме через цей пункт прибували в Угорщину виборці з України. Всі вони мали підтримати на виборах кандидата партії "Фідес" Тілкі Аттілу.

Журналістам вдалося поспілкуватися з чоловіком, який займався організацією перевезення закарпатців у день виборів. За його словами, він ще о 5 ранку у неділю відправився в "український рейд". Допомагали йому мешканці прикордонних угорських сіл.

У каналу є запис розмови з чоловіком, який стверджує, що таким чином йому вдалося привезти майже тисячу виборців "Фідес".

З моменту спрощеної локалізації в Угорщині лише в Тисабечі кількість виборців, які мають право голосу, зросла на 146%.

Нагадаємо, на парламентських виборах в Угорщині перемогла правоконсервативна партія "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана. За попередніми результатами, коаліція прем’єра отримає в парламенті дві третини місць – 134, тоді як ультраправий рух "Йоббік", що здобув близько 20% голосів, – 27 місць, а соціалісти з результатом 12% голосів, – 19 місць.

Явка на парламентських виборах-2018 в Угорщині досягла 68,13% і стала найбільшою з 2002 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 04 2018 20:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.