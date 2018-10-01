Сотня француженок на чолі з Катрін Деньов виступили за право чоловіків загравати з жінками

Найчастіше люди, які отримали звинувачення в домаганнях, не отримують права на відповідь, сказано в зверненні

Актриси Катрін Деньов та Інгрід Кавен, і ще близько 100 відомих французьких персон розкритикували кампанію #MeToo, спрямовану проти сексуальних домагань.

У відкритому листі, опублікованому у виданні Le Monde, вони виступили на захист "життєво важливого для сексуальної свободи" права чоловіків приставати до жінок.

"Згвалтування - це злочин. Але наполегливе і незграбне приставання - це не злочин, а галантність - це не ознака агресивного мачо", - йдеться в листі.

На думку авторів листа, справа американського продюсера Харві Вайнштейна звернула увагу на проблему сексуального насильства по відношенню до жінок і зловживання чоловіками своєї влади, особливо, на робочому місці.

Однак, на думку француженок, така свобода слова "перетворюється в свою протилежність", а тих, хто не підтримує кампанії на кшталт #MeToo, автоматично вважають співучасниками злочинів. Найчастіше люди, які отримали звинувачення в домаганнях, не отримують права на відповідь, сказано в зверненні.

"Така поспішна справедливість вже привела до жертв. Чоловіки змушені йти у відставку, хоча вони були всього лише не праві в тому, що хотіли торкнутися чийогось коліна, намагалися отримати поцілунок або поговорити на інтимні теми під час обіду на роботі", - написали у зверненні.