Сотня француженок на чолі з Катрін Деньов виступили за право чоловіків загравати з жінками
У відкритому листі, опублікованому у виданні Le Monde, вони виступили на захист "життєво важливого для сексуальної свободи" права чоловіків приставати до жінок.
"Згвалтування - це злочин. Але наполегливе і незграбне приставання - це не злочин, а галантність - це не ознака агресивного мачо", - йдеться в листі.
На думку авторів листа, справа американського продюсера Харві Вайнштейна звернула увагу на проблему сексуального насильства по відношенню до жінок і зловживання чоловіками своєї влади, особливо, на робочому місці.
Однак, на думку француженок, така свобода слова "перетворюється в свою протилежність", а тих, хто не підтримує кампанії на кшталт #MeToo, автоматично вважають співучасниками злочинів. Найчастіше люди, які отримали звинувачення в домаганнях, не отримують права на відповідь, сказано в зверненні.
"Така поспішна справедливість вже привела до жертв. Чоловіки змушені йти у відставку, хоча вони були всього лише не праві в тому, що хотіли торкнутися чийогось коліна, намагалися отримати поцілунок або поговорити на інтимні теми під час обіду на роботі", - написали у зверненні.
Француженки також відзначили, що рівень незалежності жінок не зросте при подібному "прагненні відправити свиней на бойню". Такі настрої, на думку авторів листа, служать тільки тим, хто виступає проти сексуальної свободи.
Під хештегом #MeToo спочатку об'єднувалися ті, хто розповідав про пережите сексуальне насильство. Пізніше голлівудські актриси запустили рух Time's Up на підтримку жертв домагань.
Журнал Time назвав персоною 2017 років людей, які розповідали про сексуальні домагання. Серія скандалів почалася з розслідувань про домагання з боку Вайнштейна до актрисам і іншим жінкам в Голлівуді.
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