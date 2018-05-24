Сотням фанатів "Ліверпуля" скасували авіарейси до Києва на фінал Ліги чемпіонів

Компанії, яка організувала переліт фанатів до Києва, довелося скасувати кілька рейсів

Сотням фанатів «Ліверпуля», які прямували на фінал Ліги чемпіонів до Києва, скасували авіарейси.

Компанія World Choice Sports, яка організувала переліт фанатів до Києва, повідомила на сайті, що їй "довелося скасувати до Києва три рейси", інформує ВВС.

"Через велику кількість рейсів, що літять до Києва, "Бориспіль" не зміг виділити час для літаків. Ми надзвичайно напружено працювали упродовж останніх 48 годин, намагаючись вирішити ці проблеми. У нас був і футбольний клуб "Ліверпуль", і поліція, і УЄФА, які намагались вирішити це", – заявила компанія.

"Розчаровані вболівальники, які заплатили до тисячі фунтів за квитки, намагаються дістатися Києва альтернативними шляхами", – повідомляє ВВС.

У "Ліверпулі" вважають, що проблема виникла через суперечку між турфірмою та представниками аеропорту через розміри літаків, пише "Sky News".

Мер Ліверпуля Джо Андерсон заявив, що безпосередньо співпрацює з Віталієм Кличком, щоб вирішити цю проблему.

"Дякуємо за вашу допомогу та підтримку. Наразі близькі до рішення, більше деталей будуть пізніше", – написав він на своїй сторінці у Twitter.

Згодом Андерсон повідомив, що "Кличко допоміг провести переговори із директором "Борисполя" та забронювати два часові слоти".

"Що станеться далі, залежить від цієї компанії, сподіваюся, вона зможе все вирішити", – написав він.

У прес-службі "Борисполя" увечері 24 травня зазначили, що аеропорт "готовий на прибуття тисяч фанів, щоб забезпечити їм почесний прийом".

"Впевнені, що на них чекають лише позитивні емоції", – повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, раніше іспанські медіа повідомляли, що вболівальники іспанського "Реала" повернули понад 2200 квитків на фінал Ліги чемпіонів через проблеми з логістикою і завищені ціни на житло в Києві.