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Соціалісти лідирують у Болгарії за тиждень до парламентських виборів

За соціалістів готові проголосувати 30,3%
Болгарська соціалістична партія лідирує у виборчій кампанії по виборах до парламенту: за соціалістів готові проголосувати 30,3% виборців.
Соціалісти лідирують у Болгарії за тиждень до парламентських виборів Фото: google.com

Такі дані соціологічного опитування, проведеного компанією Геллап, повідомляє Укрінформ.

"Якби наступної неділі відбулися парламентські вибори, за Болгарську соціалістичну партію готові проголосувати близько 30,3% громадян, за партію ГЄРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) – 29,9%, а на третьому місці знаходиться Рух "Об'єднані патріоти" (11,5%)", – повідомили соціологи.

Згідно з оприлюдненими даними, до складу парламенту Болгарії наступного скликання можуть увійти також Рух за права і свободи (8,1%) і партія "Воля" (6,5%). Шанси потрапити до парламенту зберігає також коаліція Реформаторського блоку, за яку готові віддати свої голоси 4,4% виборців.

Соціологічне опитування було проведене з 10 по 15 березня, статистична погрішність складає плюс-мінус 4%.

Більшість болгарських експертів переконана, що для формування та затвердження складу наступного уряду Болгарії у парламенті належить створити коаліцію. Хто увійде до складу майбутньої коаліції, покажуть лише остаточні підсумки голосування.

Позачергові парламентські вибори пройдуть у Болгарії наступної неділі, 26 березня.

Нагадаємо, колишній болгарський президент Росен Плевнелієв заявив, що Росія фінансує політичні партії і втручається у внутрішні справи Болгарії.

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