Соціалісти в Молдові ініціюють референдум про посилення влади президента Додона

Про це йдеться в Декларації, ухваленій учасниками акцій протесту, які пройшли в неділю, 24 вересня, у багатьох містах Молдови, повідомляє "Укрінформ".

"Народний референдум, з ініціативою якого виступив президент Ігор Додон, буде проведено в будь-якому випадку. Починаючи з сьогоднішнього дня, 24 вересня 2017 року, Партія соціалістів оголошує про старт Національної кампанії зі збору підписів за перехід до президентської форми правління і наділення президента країни функцією глави виконавчої влади в Республіці Молдова. Наше завдання зібрати як мінімум 70% підписів громадян країни, що мають виборче право", – йдеться в резолюції.

Учасники акцій протесту заявляють, що "в разі спроб відсторонення президента від посади або силового вирішення придністровської проблеми, якщо президент скликатиме народ на Велике національне зібрання, соціалісти підуть на його заклик і прибудуть в центр Кишинева заради остаточного визволення країни від антинародного і антидержавного режиму".

Соціалісти аргументують свою позицію тим, що "дії уряду призвели до погіршення політичної та соціально-економічної ситуації в Молдові, триває зубожіння народу, закриваються школи, ліцеї, медичні установи, дорожчають продукти харчування, зростають комунальні тарифи, а населення залишає країну".

Значне місце в резолюції мітингувальників приділено "зусиллям президента щодо нормалізації відносин з нашим головним стратегічним партнером – Російською Федерацією, прагненню домогтися повернення молдавських підприємств на російський ринок, що покращить умови життя сотень тисяч трудових мігрантів та їхніх сімей".

Раніше президент Ігор Додон заявив, що мітинги протесту, заплановані на 24 вересня, пройдуть у всіх містах Молдови, за винятком столиці Кишинева.

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови від проєвропейської Ліберальної партії почали збір підписів під законопроектом про початок процедури відсторонення від посади президента Ігоря Додона.