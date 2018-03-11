Соціалістична партія України висунула Іллю Киву кандидатом у президенти

Таке рішення одноголосно ухвалили на загальнонаціональному з'їзді партії

Соціалістична партія України висунула свого голову Іллю Киву в кандидати у президенти.

Таке рішення ухвалили на загальнонаціональному з'їзді в суботу, 3 листопада, повідомили у прес-службі Соцпартії. Кандидатуру Киви члени партії підтримали одноголосно.

Згідно з програмою Соцпартії, вона виступає за інтеграцію України до ЄС, а основою для розвитку держави вважає соціалізм.

Нагадаємо, у вересні "Схеми" опублікували журналістське розслідування про напівлегальну охоронну структуру, створення якої ініціював екс-радник глави МВС Ілля Кива. Журналісти заявили, що створення, існування і діяльність відділу воєнізованої охорони "Безпека життя" у структурі Національної поліції суперечить законам України.

У січні повідомлялося, що Іллю Киву виключили з лав Соціалістичної партії України та позбавили статусу голови цієї політсили. Сам Кива заявив, що його не позбавляли статусу голови Соцпартії.

Кампанія до виборів президента в Україні розпочнеться 31 грудня. Власне вибори мають відбутися 31 березня 2019 року.

Чергові вибори народних депутатів Верховної Ради України призначені на 27 жовтня 2019 року.