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Соцнормативи споживання газу населенням з 1 жовтня зменшено

За наявності індивідуального лічильника соцінормативи є завищеними
Кабінет міністрів зменшив соцнормативи споживання газу населенням з 1 жовтня.
Соцнормативи споживання газу населенням з 1 жовтня зменшено Фото: kp.by

"Рівень оснащеності індивідуальними лічильниками газу є поки низьким. А там де він є, статистика каже, що соціальні нормативи є завищеними - сім'я стільки не споживає. То чому повинні платити за нормативами? Уряд проаналізував ситуацію і наблизив соціальні норматив газу на приготування їжі та підігрів води до фактичного споживання послуги", - розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева, повідомляє прес-служба відомства.

Відзначається, що  за такими нормами формуватимуться рахунки для тих сімей, в яких немає лічильників на газ, та які не є субсидіантами.

З 1 жовтня 2017 року діятимуть такі нові соціальні нормативи на газ:

-на газову плиту (приготування їжі)  - 3,3 куб. м на особу

-на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) – 5,4 куб. м на особу

-на газову плиту і водонагрівач – 10,5 куб. м на особу.

Зазначимо, що у березні 2016 року було ухвалено постанову Кабміну, згідно з яким встановлювалися 4,4 куб. м на людину в місяць, якщо встановлена плита газова за наявності централізованого газопостачання та 7,1 куб. м на людину в місяць у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача. А також 14 куб. м на людину в місяць при наявності плити газової та водонагрівача.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України не підтримує підвищення тарифів на газ для населення і теплокомуненерго на новий опалювальний сезон.

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18 08 2017 17:23
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