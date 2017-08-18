Соцнормативи споживання газу населенням з 1 жовтня зменшено

Кабінет міністрів зменшив соцнормативи споживання газу населенням з 1 жовтня.

"Рівень оснащеності індивідуальними лічильниками газу є поки низьким. А там де він є, статистика каже, що соціальні нормативи є завищеними - сім'я стільки не споживає. То чому повинні платити за нормативами? Уряд проаналізував ситуацію і наблизив соціальні норматив газу на приготування їжі та підігрів води до фактичного споживання послуги", - розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева, повідомляє прес-служба відомства.

Відзначається, що за такими нормами формуватимуться рахунки для тих сімей, в яких немає лічильників на газ, та які не є субсидіантами.

З 1 жовтня 2017 року діятимуть такі нові соціальні нормативи на газ:

-на газову плиту (приготування їжі) - 3,3 куб. м на особу

-на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) – 5,4 куб. м на особу

-на газову плиту і водонагрівач – 10,5 куб. м на особу.

Зазначимо, що у березні 2016 року було ухвалено постанову Кабміну, згідно з яким встановлювалися 4,4 куб. м на людину в місяць, якщо встановлена плита газова за наявності централізованого газопостачання та 7,1 куб. м на людину в місяць у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача. А також 14 куб. м на людину в місяць при наявності плити газової та водонагрівача.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України не підтримує підвищення тарифів на газ для населення і теплокомуненерго на новий опалювальний сезон.