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Союзники НАТО повідомили про причетність Росії до кібератак, - Столтенберг

Генсек запевнив, що Альянс зміцнює кібербезпеку
Деякі союзники Північноатлантичного Альянсу повідомили про причетність Росії до здійснення кібератак на їх установи в Інтернеті.
Союзники НАТО повідомили про причетність Росії до кібератак, - Столтенберг Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на прес-конференції в Брюсселі, повідомляє УНІАН.

Столтенберг повідомив, що в НАТО зафіксували різке збільшення кількості кібератак і кіберінцидентів.

"Атаки були складними, інтенсивними, і ми отримували інформацію також від багатьох союзників НАТО про різні кіберінциденти і кіберзагрози", - заявив Столтенберг.

Також він зазначив, що спостерігалася подібна схема здійснення атак на ресурси і мережу Альянсу.

Генсек НАТО нагадав, що в 2016 році кількість кібератак на ресурси НАТО збільшилася на 60% в порівнянні з 2015 роком.

"І саме це є причиною того, чому ми зміцнюємо нашу кібербезпеку: ми ділимося кращими практиками, ми розвиваємо технології, і ми допомагаємо союзникам в зміцненні їх кібербезпеки. Існує кілька повідомлень від різних союзників, що Росія має стосунок, у всякому разі, до багатьох таких атак", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Росію звинуватили в спробах зламати комп'ютерні системи передвиборної кампанії Франції і поширити дезінформацію про кандидата через підконтрольні Кремлю ЗМІ.

Європейський Союз виділяє додатково 800 тис євро оперативній робочій групі зі стратегічних комунікацій "East StratCom Task Force" для протидії спробам Росії вплинути шляхом дезінформації та пропаганди на вибори у Європі.

7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

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