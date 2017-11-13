БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's спрогнозувало курс гривні до долара на 2018-2020 роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
S&P прогнозує падіння курсу гривні у 2018-2020 роках
На кінець 2017 року курс гривні становитиме 26,9 гривень за долар
Фото: topnews.in
Про це йдеться в повідомленні компанії, пише "РБК-Україна".
До кінця 2017 року курс національної валюти України становитиме 26,9 гривень за долар і надалі знизиться до 27,3 гривні за долар у 2018 році, а також продовжить знижуватися, досягнувши в 2019-2020 роках рівня 27,5 гривні за долар.
Нагадаємо, прогнозний курс гривні на кінець 2018 рік у проекті закону Про Державний бюджет України на 2018 рік, підготовлений Кабінетом міністрів України, становить 30,1 гривні за долар.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валютах на рівні "В-" зі стабільним прогнозом.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 11 2017 14:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат