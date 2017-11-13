S&P прогнозує падіння курсу гривні у 2018-2020 роках

На кінець 2017 року курс гривні становитиме 26,9 гривень за долар

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's спрогнозувало курс гривні до долара на 2018-2020 роки.

Про це йдеться в повідомленні компанії, пише "РБК-Україна".

До кінця 2017 року курс національної валюти України становитиме 26,9 гривень за долар і надалі знизиться до 27,3 гривні за долар у 2018 році, а також продовжить знижуватися, досягнувши в 2019-2020 роках рівня 27,5 гривні за долар.

Нагадаємо, прогнозний курс гривні на кінець 2018 рік у проекті закону Про Державний бюджет України на 2018 рік, підготовлений Кабінетом міністрів України, становить 30,1 гривні за долар.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валютах на рівні "В-" зі стабільним прогнозом.