S&P припинить рейтингувати Приватбанк
Про це йдеться в повідомленні агентства у вівторок, 10 квітня.
У самому Приватбанку підтвердили завершення співпраці з S&P, пояснивши це продовженням оптимізації витрат, в тому числі і по роботі з рейтинговими агентствами, передає Інтефакс-Україна.
Рейтинги підтверджені на рівні CCC+/C. За методологією S&P це означає, що "емітент зазнає труднощів з виплатами за борговими зобов'язаннями і його можливості залежать від сприятливих економічних умов". Рейтингам присвоєно "стабільний" прогноз.
"Підтвердження (рейтингів) відображає нашу думку про те, що кредитоспроможність Приватбанку залишається вразливою, незважаючи на його націоналізацію, і що банк залежить від сприятливих ділових, фінансових і економічних умов для задоволення своїх фінансових зобов'язань", - зазначає агентство.
Однак агентство вважає, що банк навряд чи допустить дефолт по якимось зобов'язанням протягом наступних 12 місяців.
S&P також відзначає поступовий прогрес в реструктуризації банку після націоналізації, включаючи розробку нової стратегії зростання, поступову очищення балансу банку і зміцнення його управлінської команди з призначенням нового голови правління та інших досвідчених фахівців в правління і наглядову раду.
На сьогодні у Приватбанку ще залишаються кредитні рейтинги міжнародних агентств Fitch і Moody's.
Раніше повідомлялося, що Приватбанк задекларував прибуток в 5,2 млрд грн за підсумками січня-лютого 2018 року.
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