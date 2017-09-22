S&P знизило кредитний рейтинг Гонконгу
Як пише RNS, таке рішення агентство прийняло після зниження рейтингу Китаю. Короткостроковий рейтинг Гонконгу залишився на рівні "A-1 +".
"Зниження рейтингу слідом за зниженням суверенного рейтингу Китаю. Між Китаєм і Гонконгом існують міцні інституційні та політичні зв'язки, пов'язані зі статусом Гонконгу як особливого адміністративного району КНР", - йдеться в повідомленні агентства.
Раніше S&P знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Китаю до "A +" зі стабільним прогнозом, короткостроковий рейтинг був знижений з "A-1 +" до "A-1". Зниження рейтингу S&P пов'язує з тим, тривалий період сильного зростання кредитування підвищив економічні та фінансові ризики Китаю. Це стало першим зниженням рейтингів Китаю з 1999 року.
Міністерство фінансів Китаю назвало таку дію рейтингового агентства неправильним рішенням, інформує "Сіньхуа".
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