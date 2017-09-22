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S&P знизило кредитний рейтинг Гонконгу

Короткостроковий рейтинг Гонконгу залишився на рівні "A-1 +"
Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Гонконгу до "AA +" з "AAA" зі стабільним прогнозом.
S&P знизило кредитний рейтинг Гонконгу 1. Гонконг © Emporis

Як пише RNS, таке рішення агентство прийняло після зниження рейтингу Китаю. Короткостроковий рейтинг Гонконгу залишився на рівні "A-1 +".

"Зниження рейтингу слідом за зниженням суверенного рейтингу Китаю. Між Китаєм і Гонконгом існують міцні інституційні та політичні зв'язки, пов'язані зі статусом Гонконгу як особливого адміністративного району КНР", - йдеться в повідомленні агентства.

Раніше S&P знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Китаю до "A +" зі стабільним прогнозом, короткостроковий рейтинг був знижений з "A-1 +" до "A-1". Зниження рейтингу S&P пов'язує з тим, тривалий період сильного зростання кредитування підвищив економічні та фінансові ризики Китаю. Це стало першим зниженням рейтингів Китаю з 1999 року.

Міністерство фінансів Китаю назвало таку дію рейтингового агентства неправильним рішенням, інформує "Сіньхуа".

 

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22 09 2017 18:03
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