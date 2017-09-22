S&P знизило кредитний рейтинг Гонконгу

Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Гонконгу до "AA +" з "AAA" зі стабільним прогнозом.

Як пише RNS, таке рішення агентство прийняло після зниження рейтингу Китаю. Короткостроковий рейтинг Гонконгу залишився на рівні "A-1 +".

"Зниження рейтингу слідом за зниженням суверенного рейтингу Китаю. Між Китаєм і Гонконгом існують міцні інституційні та політичні зв'язки, пов'язані зі статусом Гонконгу як особливого адміністративного району КНР", - йдеться в повідомленні агентства.