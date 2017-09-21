БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАгентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Китаю на один щабель - з "A+" до "AA-" зі "стабільним" прогнозом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
S&P знизило кредитний рейтинг Китаю вперше за 18 років
Суверенний рейтинг КНР агентство знижує вперше з 1999 року.
Фото: topnews.in
Причиною перегляду рейтингу, заявило S&P, стали побоювання, що "швидке зростання обсягів кредитування протягом тривалого періоду збільшило економічні та фінансові ризики" в Китаї, пише "Медуза".
У S&P наголосили, що хоча зростання кредитування відбувається на тлі збільшення ВВП і вартості активів, воно все ж може нести загрозу фінансовій стабільності.
S&P - друга міжнародна агенція, що знизила рейтинг Китаю в 2017 році. У травні суверенний кредитний рейтинг КНР вперше з 1989 року знизило агентство Moody's.
Як повідомляв iPress.ua, банківська система Китаю за підсумками 2016 року стала найбільшою у світі за активами, раніше в цьому лідирували банки єврозони.
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