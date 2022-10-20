SpaceX планує запустити Starlink у літаках в 2023 році

Компанія SpaceX планує у 2023 році запустити проєкт Starlink Aviation, який забезпечить доступ до супутникового інтернету в літаках.

Як повідомляє The Verge, обіцяна швидкість складе 350 Мбіт/с, чого вистачить для онлайн-ігор, відеодзвінків та "інших дій з високою швидкістю передачі даних".

Видання зазначає, що ця швидкість набагато вища за ту, яку зараз пропонують у літаках. Так, більшість компаній використовують наземні станції, які забезпечують швидкість з'єднання не більше 10 Мбіт/с. Існуючі супутникові системи забезпечують швидкість інтернету в межах 30-100 Мбіт/с. Це швидкість передачі всього літака, отже, для кожного окремого гаджета вона може змінюватися залежно від того, скільки користувачів підключаться до послуги.

У SpaceX стверджують, що доступ до інтернету буде забезпечений під час рулювання, зльоту, посадки, польоту над землею та водою із затримкою всього 20 мс.

"Starlink Aviation матиме глобальне покриття. Оскільки супутники рухаються низькою навколоземною орбітою, над головою чи поблизу завжди є апарати, які забезпечують сильний сигнал у високих широтах і в полярних регіонах – на відміну від геостаціонарних супутників", – йдеться на сайті компанії.

Раніше повідомлялось, що компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні.