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SpaceX успішно запустила 10 супутників, - ВІДЕО

Запуск ракет відбувся з повітряної бази Каліфорнії
Космічна компанія SpaceX вивела на орбіту 10 комунікаційних супутників, використовуючи ракету-носій Falcon 9.
SpaceX успішно запустила 10 супутників, - ВІДЕО Фото: SpaceX

Запуск відбувся днем за місцевим часом у неділю, 25 червня з бази ВПС в Вандерберга.

Перший ступінь ракети повернулася на платформу запуску в Тихому океані через сім хвилин після запуску. Другий ступінь ракети продовжила висновок супутників на орбіту, - повідомляє Bloomberg.

До 2018 року SpaceX планує запустити ще близько 75 супутників.

Раніше, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск повідомив, що за сучасних технологій квиток на Марс буде коштувати близько 10 мільярдів доларів, однак на думку мільярдера знизити ціну можна буде до 200 тисяч.

 

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26 06 2017 08:18
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