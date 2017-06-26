CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКосмічна компанія SpaceX вивела на орбіту 10 комунікаційних супутників, використовуючи ракету-носій Falcon 9.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX успішно запустила 10 супутників, - ВІДЕО
Запуск ракет відбувся з повітряної бази Каліфорнії
Фото: SpaceX
Запуск відбувся днем за місцевим часом у неділю, 25 червня з бази ВПС в Вандерберга.
Перший ступінь ракети повернулася на платформу запуску в Тихому океані через сім хвилин після запуску. Другий ступінь ракети продовжила висновок супутників на орбіту, - повідомляє Bloomberg.
Launch at 1:25 delivering 10 satellites for Iridium. Droneship repositioned due to extreme weather. Will be tight. https://t.co/6ZcSG29B74— Elon Musk (@elonmusk) 25 июня 2017 г.
До 2018 року SpaceX планує запустити ще близько 75 супутників.
Раніше, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск повідомив, що за сучасних технологій квиток на Марс буде коштувати близько 10 мільярдів доларів, однак на думку мільярдера знизити ціну можна буде до 200 тисяч.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 06 2017 08:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа