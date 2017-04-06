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SpaceX вдалось здійснити повторний запуск космічного вантажного корабля,- ВІДЕО

Це перший в історії повторний (і 11 за рахунком) запуск корабля Dragon
Аерокосмічна компанія SpaceX здійснила успішний запуск своєї одинадцятої місії CRS-11 на стартовому комплексі 39А (LC-39А) в Космічному центрі NASA імені Кеннеді у Флориді.
SpaceX вдалось здійснити повторний запуск космічного вантажного корабля,- ВІДЕО Фото: engadget.com

Це перший в історії повторний (і 11 за рахунком) запуск корабля Dragon.

SpaceX наголошує на прагненні до багаторазових  космічних  запусків. Про це повідомляє Громадське.

Корабель був відправлений на МКС на борту ракети-носія Falcon 9 з майданчика 39A на мисі Канаверал.

Перший ступінь ракети приземлився на наземний майданчик на території космодрому - LZ-1.

Спочатку запуск був запланований на 1 червня, але через погану погоду і блискавки його перенесли.

На борту вантажівки знаходяться запаси та обладнання для наукових експериментів, серед яких експерименти з вирощування рослин в невагомості, горіння газів, випробувань нових сонячних батарей для супутників, вивчення нейтронних зірок і дослідження поведінки гелів і інших колоїдних систем.

Нагадаємо, 1 травня SpaceX запустила ракету Falcon 9 з розвідувальним супутником.

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04 06 2017 11:20
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